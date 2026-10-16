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ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض

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2026-10-16 | 00:59
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ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض
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ويترز عن مصادر أميركية: أمر تقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا للاتصالات العسكرية صدر عن البيت الأبيض

 
 
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