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ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران

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2026-10-16 | 01:41
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ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران
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ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري: مضيق هرمز خط الدفاع الأول عن الثورة والعدو لن يتمكن من عبوره من دون إذن إيران

 
 
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