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الجزيرة: مستوطنون يطلقون الرصاص الحي خلال اعتدائهم على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح قرب رام الله
آخر الأخبار
2026-10-16 | 02:50
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الجزيرة: مستوطنون يطلقون الرصاص الحي خلال اعتدائهم على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح قرب رام الله
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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