وزير الثقافة غسان سلامة: مشروع تأهيل المسيلحة نموذجيّ لأنّه يهتم بالاقتصاد المحيط أي عمل الطاحونة واستفادة أهالي المنطقة

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وزير الثقافة في حفل اختتام تأهيل قلعة المسيلحة: هذا المشروع "نموذجي" لأنه يشكل مثالا يحتذى به للتعاون على كل المستويات ونحن نعمل هنا على انتاج نموذج للتعاون السلمي والمثمر