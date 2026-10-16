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الجيش الإيراني: التحرّكات غير المنسّقة في الممرات المحظورة بمضيق هرمز تسبب انعدام الأمن للسفن الأخرى
آخر الأخبار
2026-10-16 | 07:16
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الجيش الإيراني: التحرّكات غير المنسّقة في الممرات المحظورة بمضيق هرمز تسبب انعدام الأمن للسفن الأخرى
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