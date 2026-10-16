لقاء في بيت الوسط يجمع الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

وزير الخارجية الألماني: أوروبا في مرمى إيران ولن نتسامح مع أنشطة إيران العدائية

وزير الخارجية الألماني: أوروبا في مرمى إيران ولن نتسامح مع أنشطة إيران العدائية

رئيس الوزراء القطري: نؤكد موقف قطر الواضح والثابت في دعم وحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها وأمنها واستقرارها ونؤكد مواصلة دولة قطر لجهودها في اللجنة الخماسية بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره ودعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع الشركاء الدوليين