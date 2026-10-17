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بحرية الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق ومصير السفن التي تخالف القوانين الإيرانية هو الاحتراق
آخر الأخبار
2026-10-16 | 23:55
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بحرية الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق ومصير السفن التي تخالف القوانين الإيرانية هو الاحتراق
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