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الوكالة الوطنية للإعلام: تدمير 4 فيلات و3 منازل في جبل الهلال

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2026-10-17 | 02:28
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الوكالة الوطنية للإعلام: تدمير 4 فيلات و3 منازل في جبل الهلال
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الوكالة الوطنية للإعلام: تدمير 4 فيلات و3 منازل في جبل الهلال

 
 
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