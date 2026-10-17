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أ.ف.ب: البابا لاون الرابع عشر يغادر المستشفى بعد العملية الجراحية
آخر الأخبار
2026-10-17 | 09:32
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أ.ف.ب: البابا لاون الرابع عشر يغادر المستشفى بعد العملية الجراحية
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