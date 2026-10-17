أ.ف.ب: البابا لاون الرابع عشر يغادر المستشفى بعد العملية الجراحية

هيئة بحرية بريطانية: ناقلة غاز طبيعي مسال أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها على متنه 7 أشخاص والقارب أطلق رصاصتين على الناقلة ورد فريق الأمن على متنها بإطلاق عيارين تحذيريين مما أجبره على تغيير مساره

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