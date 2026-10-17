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الحشد الشعبيّ في العراق: إصابة 5 من منتسبينا في انفجار مستودع عتاد تالف شرقي بغداد والتحقيق جار في الملابسات
آخر الأخبار
2026-10-17 | 12:38
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الحشد الشعبيّ في العراق: إصابة 5 من منتسبينا في انفجار مستودع عتاد تالف شرقي بغداد والتحقيق جار في الملابسات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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