الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي مُركز

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: قاطرة كانت تبحر باتجاه الجنوب أفادت بتعرضها لاصطدام بمقذوفين مجهولين ما أدى لتضررها لكنها تواصل مسارها

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: قاطرة كانت تبحر باتجاه الجنوب أفادت بتعرضها لاصطدام بمقذوفين مجهولين ما أدى لتضررها لكنها تواصل مسارها

وزير الحرب الأميركي: على إيران أن تختار سريعا بين التخلي عن طموحاتها النووية أو مواجهة دمار واسع