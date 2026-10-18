لافروف: بعيدون جداً عن التوصل إلى حل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وخطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبراً على ورق والمبادئ التي وضعت في المبادرة لم تحترم

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