نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب على دعمه الهائل وعلى العمل المشترك ومعا سننجز المهمة

ترمب: أميركا قدمت الكثير لإسرائيل ونتنياهو هو نوع الشريك الذي نطلب من إسرائيل تقديمه

ترمب: أميركا قدمت الكثير لإسرائيل ونتنياهو هو نوع الشريك الذي نطلب من إسرائيل تقديمه

ترمب: إذا لم يفز نتنياهو بالانتخابات فسنضطر للقيام بالمهمة ضد إيران بأنفسنا وأنا لست ميالا إلى ذلك