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الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره المصري جهود خفض التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة

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2026-10-18 | 14:18
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الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره المصري جهود خفض التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة
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الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره المصري جهود خفض التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة

 
 
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