الداخلية الفرنسية: اعتقال 2397 شخصًا وإصابة 997 عنصر أمن جرّاء أعمال العنف

زيلينسكي: مقبلون على أيّام خطيرة بعلاقتنا مع أميركا

زيلينسكي: مقبلون على أيّام خطيرة بعلاقتنا مع أميركا

مريض بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة A+ في مستشفى سيدة مارتين – جبيل للتبرّع، يُرجى الاتصال على الرقم: 70/386658