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رئيس وزراء فرنسا: قد نعلن حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات في البلاد إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
2026-10-19 | 08:08
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رئيس وزراء فرنسا: قد نعلن حالة الطوارئ بسبب الاضطرابات في البلاد إذا لزم الأمر
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