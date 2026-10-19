وثيقة اطلعت عليها رويترز: تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية إلى العام 2027

روبيو: إيران خسرت ورقة السيطرة على مضيق هرمز ويتدفق عبره نحو 14 مليون برميل نفط يومياً

روبيو: إيران خسرت ورقة السيطرة على مضيق هرمز ويتدفق عبره نحو 14 مليون برميل نفط يومياً

أ.ف.ب نقلا عن السلطات: ارتفاع عدد قتلى الغارة الروسية على شمال شرق أوكرانيا إلى ستة بينهم ثلاثة أطفال