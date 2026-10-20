احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٣ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

وزير الخارجية الإيراني: لم يسبق أن تعاونت إيران وروسيا معا بهذا القدر من التقارب كما هو الحال الآن

وزير الخارجية الإيراني: لم يسبق أن تعاونت إيران وروسيا معا بهذا القدر من التقارب كما هو الحال الآن

دبابة روبوت إسرائيلية توغلت من بلدة المنصوري باتجاه نقطة تقع بالقرب من نقطة للجيش اللبناني عند مدخل البلدة حيث مكثت لأكثر من نصف ساعة قبل أن تنسحب عائدةً من حيث أتت باتجاه بلدة المنصوري