وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت الليلة الماضية 136 مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو و13 مقاطعة روسية

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وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى قاعدة الزهراني التابعة لفوج التدخل قبل أن ينتقل برًا باتجاه بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان في إطار زيارته إلى الجنوب للإطلاع على الأوضاع الميدانية