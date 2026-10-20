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رئيس وزراء فرنسا: قرارات جديدة بحظر التجوال ستصدر "حيثما يقتضي الوضع ذلك"

آخر الأخبار
2026-10-20 | 02:08
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رئيس وزراء فرنسا: قرارات جديدة بحظر التجوال ستصدر &quot;حيثما يقتضي الوضع ذلك&quot;
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رئيس وزراء فرنسا: قرارات جديدة بحظر التجوال ستصدر "حيثما يقتضي الوضع ذلك"

 
 
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