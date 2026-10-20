رويترز عن وكالة: قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران

الرئيس جوزاف عون عرض مع وفد من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ضمّ جومانة دبانة ولميا مبيض البساط ونبيل نجار التحضيرات الجارية لتنظيم المهرجانات في الصيف المقبل وحاجات اللجنة المالية واللوجستية

الرئيس جوزاف عون عرض مع وفد من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ضمّ جومانة دبانة ولميا مبيض البساط ونبيل نجار التحضيرات الجارية لتنظيم المهرجانات في الصيف المقبل وحاجات اللجنة المالية واللوجستية

رويترز: بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن توقيف ناقلتين جنوب مضيق هرمز بعد اشتعال النيران فيهما جراء انفجار ألغام دون أن تحدد وقت حدوث ذلك