الخارجية القطرية: كل دول المنطقة ستتضرر في حال قطع الإنترنت بما فيها إيران

الخارجية القطرية: يجب أن توقف إيران الهجمات غير المسؤولة في مضيق هرمز التي تضر المنطقة وشعوبها

الخارجية القطرية: يجب أن توقف إيران الهجمات غير المسؤولة في مضيق هرمز التي تضر المنطقة وشعوبها

الخارجية القطرية: نؤكد أن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يكون سلميا وكلما أسرعنا بالحل كان أفضل وعلى الجانب الإيراني تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بحرية الملاحة وينبغي فتح مضيق هرمز