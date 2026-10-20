الخارجية القطرية: الحل السلمي على طاولة التفاوض هو الحل الوحيد الذي يحفظ أمن واستقرار المنطقة

رويترز نقلا عن مصادر برلمانية: تركيا تحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان للمصادقة عليها

رويترز نقلا عن مصادر برلمانية: تركيا تحيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان للمصادقة عليها

الخارجية القطرية: يجب أن توقف إيران الهجمات غير المسؤولة في مضيق هرمز التي تضر المنطقة وشعوبها