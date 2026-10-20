أ.ف.ب: سعر النفط الأميركي يرتفع بأكثر من 5% على وقع النزاع في الشرق الأوسط

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة وقوات عسكرية على بعد نحو 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم بسلطنة عمان

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة وقوات عسكرية على بعد نحو 121 ميلا بحريا إلى الشرق من الدقم بسلطنة عمان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل السفير المصري لدى لبنان تميم خلاف في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة يرافقه القنصل العام شريف سامح وتم البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية وتوطيد التعاون بين البلدين