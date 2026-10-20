نائبان لرويترز: البرلمان الليبي يقر اتفاقية بحرية مع تركيا ويلغي قرار مقاطعة يعود لعام 2020

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الرئيس عون عرض مع سفير لبنان لدى سوريا هنري قسطون العلاقات اللبنانية-السورية والتنسيق بين الوزارات المختصة في البلدين ولا سيما في المجالات الصناعية والإقتصادية والأمنية والسياحية في ضوء الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة