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نتنياهو: تحدثت مع ترامب في شأن أهمية القضاء على النظام الإيرانيّ
آخر الأخبار
2026-10-20 | 10:37
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نتنياهو: تحدثت مع ترامب في شأن أهمية القضاء على النظام الإيرانيّ
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