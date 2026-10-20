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أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ أمام قائد الجيش الباكستانيّ: لا مفاوضات ما لم تتخذ واشنطن خطوات وتنفذ شروطنا

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2026-10-20 | 12:35
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أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ أمام قائد الجيش الباكستانيّ: لا مفاوضات ما لم تتخذ واشنطن خطوات وتنفذ شروطنا
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أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ أمام قائد الجيش الباكستانيّ: لا مفاوضات ما لم تتخذ واشنطن خطوات وتنفذ شروطنا

 
 
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