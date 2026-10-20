مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٠-٢٠٢٦

العد العكسيّ للسابع والعشرين من هذا الشهر ، موعدُ الانتخابات في إسرائيل، بدأ، والتطورات في المنطقة، وفي أكثرَ من مكانٍ في العالم، تتحرك وفق هذا التوقيت.



التشاور والتنسيق بين واشنطن وتل ابيب على أشده، خصوصًا بعد "مبايعة" الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



الجديدُ اليوم أنّ وزير الدفاع الأميركيّ حط فجأة في إسرائيل وناقش الملف الإيراني مع نتنياهو ، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



هل تُحضَّر ضربةٌ لإيران المواقف والمؤشرات لا تستبعد ذلك.



وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس يهدّد حزب الله بضربة قاسية، ويقول :"إذا انضمّ حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل، فسيتلقّى ضربة قاسية”.



ويتابع: "الجيش الإسرائيلي مستعدّ لتنفيذ مناورة برية باتجاه مناطق إضافية في النبطية والليطاني، على أن تُخلى الأراضي التي ستُحتلّ من سكانها، وتُعامل بالطريقة نفسها، لتصبح جزءاً دائماً من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان".



بالتوازي مع هذه المواقف، الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي اجتمعا اليوم في تامبا برعاية أميركية.