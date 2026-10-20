رئيس وزراء النرويج: المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

قناة عراقية عن وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تتلق ردا من السعودية أو جماعة الحوثي في اليمن بشأن مبادرتها للوساطة

قناة عراقية عن وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تتلق ردا من السعودية أو جماعة الحوثي في اليمن بشأن مبادرتها للوساطة

وزيرة التربية لـ جدل: الإختصاصيون الذين يدعمون الطلاب في المدارس الرسمية الذين لديهم إحتياجات خاصة تمويلهم حاليًا يأتي من الجهات المانحة وهو مضمون ويتجدد ولا إشكالية في هذا الموضوع