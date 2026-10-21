محافظة القدس: القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات هدم قرب مخيم قلنديا شمال القدس

هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 مصابين في هجوم روسيّ استهدف مبنى جامعيًا في مدينة كريمينشوك في مقاطعة بولتافا

هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 مصابين في هجوم روسيّ استهدف مبنى جامعيًا في مدينة كريمينشوك في مقاطعة بولتافا

فايننشال تايمز عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض: واشنطن لن تشنّ أيّ هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفيّ