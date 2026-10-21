الرئيس عون: عندما يكون الجنوب مجروحاً فإن الجرح يطال كل لبنان والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها إلا أن الحروب التي فُرضت علينا انعكست سلباً على مسار عودة مؤسساتها إلى الجنوب وعلى تحقيق العديد من الإنجازات

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