عراقجي لفاينانشال تايمز: مستعدون للدبلوماسية لكننا سندافع عن أنفسنا

الرئيس عون: البعض يغذّي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب وطنهم وهناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل وهذه هي مشكلتنا في لبنان في حين أن علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج

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