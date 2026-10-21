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بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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معلومات للـLBCI: تم البحث في اليوم الاول بآلية التحقق لكن الامر بحاجة الى مزيد من الدرس خاصة لناحية الجهة التي ستتولى التحقق
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2026-10-21 | 08:08
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معلومات للـLBCI: تم البحث في اليوم الاول بآلية التحقق لكن الامر بحاجة الى مزيد من الدرس خاصة لناحية الجهة التي ستتولى التحقق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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