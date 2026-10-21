مساعد الرئيس الروسي: بوتين أبلغ ويتكوف باستعداد روسيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في 10 تشرين الثاني

السيسي: الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن

السيسي: الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن

فيستي عن الكرملين: جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا قد تُعقد في أبوظبي