احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بـ 6 قذائف متتالية بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية في اتجاه أطراف البلدة فيما تحركت أربع دبابات ميركافا في محيط منطقة نبع الخوخ