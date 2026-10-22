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سفارة الهند في السعودية: مقتل مواطن هندي وإصابة 2 آخرين في الهجوم على المطار في الدمام
آخر الأخبار
2026-10-22 | 03:52
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سفارة الهند في السعودية: مقتل مواطن هندي وإصابة 2 آخرين في الهجوم على المطار في الدمام
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