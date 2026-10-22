ستة مصادر لرويترز: أرامكو السعودية طلبت من موظفيها إخلاء مقرها في الظهران والعمل من المنزل

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المدعي العام التمييزي احمد رامي الحاج خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: في موضوع قانون العفو العام هناك مصطلحات مبهمة وقد عمد المجلس الدستوري الى تفسيرها قانونيا بما يتفق مع أحكام الدستور ونحن نلتزم بهذه التفسيرات