المدعي العام التمييزي: بالنسبة إلى السنة السجنية وعقوبة الإعدام إذا لم يكن حكم الإعدام مبرمًا يكون قد سقط بموجب قانون إلغاء الإعدام انما اصبحت عقوبة الاعدام مؤبدة تُخفّض إلى 28 سنة سجنية أما أحكام الإعدام غير المبرمة فمدّتها 17 سنة سجنية

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