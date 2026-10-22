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الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
آخر الأخبار
2026-10-22 | 09:26
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الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
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