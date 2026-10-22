سلام: لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفًا لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين

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