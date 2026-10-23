إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

فايننشال تايمز عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: نعتقد أن الوقت قد حان لرحيل اليونيفيل من لبنان ونجري مشاورات مع فرنسا وإسرائيل ولبنان حول أي شكل مرتقب لحفظ السلام في لبنان

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