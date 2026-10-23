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الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية

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2026-10-23 | 02:46
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الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية
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الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية

 
 
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