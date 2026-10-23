سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": نحن نحتاج إلى عدد اكبر من الحافلات والى خطوط اكثر بين المناطق وداخل المدن الكبرى وضواحيها في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحلة وسواها لكن زيادة الحافلات وحدها لا تكفي

سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": إن الاستثمار في النقل العام استثمار في إنتاجية الاقتصاد وفي القدرة الشرائية للأسر وفي صحة الناس وبيئتهم ونجاحنا سيُقاس بوقت يستعيده المواطن من ساعات الازدحام وبنفقة تنخفض عن كاهله

سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": إن الاستثمار في النقل العام استثمار في إنتاجية الاقتصاد وفي القدرة الشرائية للأسر وفي صحة الناس وبيئتهم ونجاحنا سيُقاس بوقت يستعيده المواطن من ساعات الازدحام وبنفقة تنخفض عن كاهله

سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": أزمة هذا القطاع لها كلفة اقتصادية ندفعها جميعًا وقد قدّرها البنك الدولي منذ حوالي عشر سنوات بأكثر من ملياري دولار في العام الواحد فالوقت الذي يضيع في الازدحام هو وقت يُقتطع من العمل والإنتاج