الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ثائر شريدي خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": الإستثمار في النقل المشترك هو استثمار في تعافي لبنان ففوائده تتجاوز إيرادات النقل لتشمل تخفيف الأعباء عن الأسر وتوسيع فرص العمل وتنشيط الحر

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لم تعد كلفة التنقل تفصيلًا عابرًا في حياة المواطن بل أصبحت عبئًا والتجربة أثبتت أن الحلول الجزئية والموقتة لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير النفل المشترك وتعزيزه

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لم تعد كلفة التنقل تفصيلًا عابرًا في حياة المواطن بل أصبحت عبئًا والتجربة أثبتت أن الحلول الجزئية والموقتة لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير النفل المشترك وتعزيزه

سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": إن الاستثمار في النقل العام استثمار في إنتاجية الاقتصاد وفي القدرة الشرائية للأسر وفي صحة الناس وبيئتهم ونجاحنا سيُقاس بوقت يستعيده المواطن من ساعات الازدحام وبنفقة تنخفض عن كاهله