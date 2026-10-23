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وزير الخارجية الألماني: يجب دعم السعودية والحكومة اليمنية للدفاع عن نفسيهما

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2026-10-23 | 10:47
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وزير الخارجية الألماني: يجب دعم السعودية والحكومة اليمنية للدفاع عن نفسيهما
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وزير الخارجية الألماني: يجب دعم السعودية والحكومة اليمنية للدفاع عن نفسيهما

 
 
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