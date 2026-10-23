الطيران الحربي استهدف برعشيت

رئيس الأركان الروسي: موسكو ستلتزم هدنة في أوليشكي الأوكرانية اعتبارا من الثلاثاء الساعة 1,00 ت غ

رئيس الأركان الروسي: موسكو ستلتزم هدنة في أوليشكي الأوكرانية اعتبارا من الثلاثاء الساعة 1,00 ت غ

وزير الخارجية التركي: التدخل العسكري ضد إيران ليس حلا بأي حال من الأحوال ولا أحد يؤيده في الوقت الراهن