استهداف المنصوري من قبل الجيش الاسرائيلي

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الخارجية الكويتية: ندين بشدة الهجوم على كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية ونرفض استهداف دور العبادة ونؤكد تضامننا مع الأردن في إجراءاته للحفاظ على أمنه واستقراره