رئيس الوزراء الأردني: الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك جاء نتيجة لفكر متطرف إرهابي أعمى

ترامب: قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران

ترامب: قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران

الخارجية الكويتية: ندين بشدة الهجوم على كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية ونرفض استهداف دور العبادة ونؤكد تضامننا مع الأردن في إجراءاته للحفاظ على أمنه واستقراره