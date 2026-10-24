الرئيس عون من سراي طرابلس: المدينة عانت كثيراً من الإهمال وآن الأوان لوضع حدّ له وهناك مشاريع لأبناء طرابلس تهدف جميعها إلى خلق فرص عمل لأبناء المنطقة

الرئيس عون من سراي طرابلس: عندما تتوافر الإرادة الصلبة تزول كلّ العوائق والصعوبات والمهمّ وضع مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار

الرئيس عون من سراي طرابلس: عندما تتوافر الإرادة الصلبة تزول كلّ العوائق والصعوبات والمهمّ وضع مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار

الرئيس عون من سراي طرابلس: لا إنماء من دون أمن وهنا يأتي دور الأجهزة الأمنية في تأمين أمن المواطن ومن واجبنا خدمة المواطن