وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت الليلة الماضية 616 مسيرة أوكرانية

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الرئيس عون من مركز أمن الدولة في سراي طرابلس: الأمن واجب علينا ومسؤوليتنا ونكبر بكم رغم محدودية الإمكانات ولا تتهاونوا ولا تخضعوا للضغوط وأدّوا واجباتكم بضمير وكونوا على قدر المسؤولية